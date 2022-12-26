Промокоды Яндекс.Маркет на январь 2023

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Промокоды и купоны на скидку Яндекс.Маркет

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Тратить меньше позволяет не только отсутствие комиссий, но и программа лояльности: промокод на заказ Яндекс.Маркет делает покупки еще более выгодными, особенно если необходимо приобрести дорогостоящую бытовую технику, электронику, компьютеры и комплектующие, автотовары, стройматериалы и инструменты.

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